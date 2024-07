Faltan pocas horas para que Gran Hermano regrese con su segunda temporada, en donde famosos y desconocidos tendrán que convivir la “Casa más famosa del mundo”. A diferencia de la primera entrega, los jugadores fueron revelados con anticipación y no el día de estreno, y entre los confirmados se encuentra un rostro de programas de competencia internacional, Miguel Martínez.

Esta temporada, a demás del gran número de rostros conocidos que ingresan, también habrá cambios en la competencia, ya que semanalmente deberán superar pruebas en equipo para ver en que lado de la casa hospedarán, una parte tendrá comodidades, mientras que la otra parte será el sótano.

Por lo mismo, los televidentes quieren conocer más sobre los jugadores que aceptaron el desafío de sumarse a la nueva temporada del espacio.

¿Quién es Miguel Martínez?

Es un joven de 25 años originario deEspaña, no tiene pareja ni hijos. Estudió Marketing y Publicidad, pero su vida ha estado marcada por su participación constante en programas de telerrealidad en Europa, como La Isla de las Tentaciones y fue pretendiente en Mujeres y Hombres y Viceversa.

En su búsqueda del amor, ha participado en dos reality shows en su país, aunque sin éxito. Así lo señaló en su presentación.

“He participado en dos realities en España, en busca del amor. Prefiero conquistar a que me conquisten. No me considero el mejor en nada, pero de verdad que se me da bien con los deportes. Chilenos y chilenas a prepararse que viene el arte y el flamenco en Andaluz”.

Ahora, con su ingreso a Gran Hermano Chile, espera establecerse y hacer carrera en la televisión chilena, destacando con su talento y personalidad. Además, es un apasionado del deporte, practicando tenis, fútbol, golf y pádel.

¿Cuándo se estrena Gran Hermano?

El programa de competencia vuelve esta noche con su segunda temporada, emitiendo su primer capítulo a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión. Las 24 horas del reality estarán disponibles a través de DGO.

Para suscribirte al servicio, puedes descargar la app desde Apple Store y Google Play. Si ya eres cliente de DirecTV, ya tienes acceso a DGO.