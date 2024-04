El comediante chileno dio detalles sobre su ruptura con Paul Vásquez, quien de forma tajante reveló no querer referirse más del tema

La dupla de humoristas “Dinamita Show” fue una de las duetos más destacados dentro de la escena de comedia en Chile. Exitosas presentaciones en diversos festivales, siendo el de Viña del Mar, uno de los más recordados, sorprendieron al público nacional con sus chistes de barrio y vida cotidiana.

Tras años de carrera, Paul Vásquez y Mauricio Medina ya no trabajan juntos por motivos personales que en algunas ocasiones han mencionado, pero que no se sabe del todo confirmado cuáles fueron las razones de su ruptura.

De ese modo, Medina, conocido como “El Indio”, conversó en el programa Todo va a estar bien, sin embargo, quiso referirse de forma tajante sobre el tema de la ruptura con “El Flaco”.

¿Hay quiebre definitivo? Mauricio Medina se refiere a la separación

Mauricio Medina durante la conversación en el programa, señaló que se quería referir de forma expedita del tema y señaló que quería preferir pasar y no profundizar del tema.

“Del tema recurrente: de la separación con el Flaco y todo eso. A mí no me interesa hablar de eso ya. Creo que las cosas tienen su principio y su final”, recalcó Medina en el programa de Via X.

De ese modo, enfatizó que “nosotros tuvimos un buen inicio, tuvimos un tiempo marcando, trabajando mucho y muy bien, pero ya fue, se acabó”.

Incluso, consultado por si Paul se acercó a él tras su problema de diabetes, Medina respondió con un tajante “no”.