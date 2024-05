El mes de junio se toma los streamings. Y es que el mes que viene comenzando se viene con grandes estrenos destacados en los grandes sitios de streaming mundial.

Segundas temporadas, segundas partes y más se toman los sitios para así contentar a los fanáticos con nuevo y fresco contenido para sus suscriptores.

¿Qué series se estrenan en junio?

Grandes estrenos en series se vienen en las más conocidas plataformas de streaming de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Max durante junio. A continuación puedes revisar una lista de lo más destacado del mes:

House of the Dragon 2

Uno de los estrenos que más hace ilusión a los fanáticos de Game of Thrones es el estreno de la segunda temporada de House of the Dragon, el spin-off de la aclamada serie vuelve con todo en una segunda parte que viene lista para la guerra civil de los Targaryen.

La segunda temporada tendrá el estreno de su primer capítulo el próximo 16 de junio y posteriormente estrenará un episodio semanal hasta completar la emisión de los ocho capítulos totales.

The Boys 4

La cuarta temporada de The Boys llega a Amazon Prime Video el próximo 13 de junio con un total de tres episodios para posteriormente estrenar un capítulo semanal hasta estrenar los ocho totales.

En esta nueva parte, el mundo se encuentra experimentando grandes peligros. Con Homelander consolidando su poder, sumando a nuevos integrantes a The Seven, los que serán cada vez más malignos. Mientras tanto, a Butcher solo le quedan unos pocos meses de vida y ha perdido al hijo de Becca y además su posición como el líder de The Boys.

Ambos deberán aprender a trabajar juntos y así salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde.

Bridgerton

La segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton llega a Netflix el próximo 13 de junio. Con los cuatro capítulos restantes para cerrar la temporada, en estos veremos como Colin y Penelope se convierten en una pareja, mientras verdadera identidad de la joven está en juego con la Reina queriendo descubrir a Lady Whistledown.

The Acolyte Disney+

Una nueva historia de Star Wars se tomará Disney+ este mes y es que el próximo 4 de junio se estrena el primer episodio de The Acolyte, la nueva serie spin-off de la saga que nos mostrará algo nunca antes visto del universo de Jedi.

Y es que la serie se ambienta unos 100 años antes del Episodio 1 y se ambienta en el final de la Alta República.

Yellowjackets 2

El próximo 1 de junio llega a Netflix la segunda temporada de Yellowjackets. El drama psicológico que se estrenó en Paramount+ durante en 2023 finalmente llega al masivo streaming.

Con esta segunda temporada los fanáticos buscan resolver sus dudas que quedaron de la temporada pasada y así descubrir que sucede con el culto a Lottie.

Sweet Tooth 3 Netflix

La tercera temporada y final de Sweet Tooth llega a Netflix el próximo 6 de junio. La última temporada culminará la historia basada en la serie de cómics de DC. El grupo de Gus buscará encontrar respuestas, las que determinarán el destino de la humanidad y los híbridos.

The Bear 3

La tercera temporada de The Bear se estrena el 27 de junio en Estados Unidos, para Latinoamérica la fecha aún no está definida. Y es que temporadas anteriores se estrenaron con desfase en Star+, pero a partir del 26 de junio la plataforma dejará de existir y todo el contenido pasará a Disney+.

Esto quiere decir que, es muy seguro, que The Bear llegue a Disney+ Latinoamérica en una fecha pronta a confirmar.

La tercera temporada nos mostrará a Carmy y su equipo en el nuevo restaurante The Bear, con nuevos desafíos que se toman la cocina y también las vidas de los personajes.