DJ Méndez alzó la voz frente a los rumores de quiebre con Beatriz Fuentes y su supuesta nueva relación con la ex MasterChef Celebrity, Betsy Camino.

A través de sus historias de Instagram, el artista nacional ser refirió a las especulaciones que han impactado en “Farandulandia”, en donde se señalaba que el cantante de “Estocolmo” puso fin a su compromiso tras anunciarlo en enero y además, ya estaba envuelto en una nueva relación amorosa.

¿Qué dijo DJ Méndez?

En un registro en Instagram, el artista señaló que decidió aclarar lo sucedido debido a la cantidad de rumores que surgieron. “No pensaba dar ningún tipo de declaración, pero es que de verdad ya estoy… Sé que Beatriz está muy mal por todo lo que ha pasado”.

“Me relacionan con otra señorita. Si, muy bien con ella me he topado en varios lugares, con otra gente, han hecho un daño increíble, yo no tengo absolutamente nada que ver con Betsy, ahora ni nunca, entonces no tengo ni idea por qué insisten”, expresó.

Para luego agregar: “Dejen a Bea en paz, déjenme a mí en paz. Nosotros nos separamos y queremos estar cada uno por su lado en paz”.

Revisa las declaraciones a continuación

La relación de Méndez y Beatriz

Tras anunciar su compromiso en enero de este año, el artista entregó detalles de su relación. “Ella tiene 31 años, yo tengo 47. Nos presentaron en un lugar para comer y de ahí no nos separamos más”.

En conversación con Jean Philippe Cretton en Podemos Hablar señaló durante el episodio emitido el 2023 que “no sé cómo ponerlo en palabras porque nunca he sentido así. Y yo tengo seis hijos con tres diferentes mujeres. He sido casado, he tenido hermosos momentos”.

“No quiero tratar de comparar a nadie, porque no es así. Solo que nunca pensé que iba a sentir de la forma que estoy sintiendo a estos 47 años de edad, donde no hay restricciones, me aceptan tal cual yo soy. Porque puedo ser un loquillo, como músico que soy, y quiero estar tantas horas en el estudio, ‘¿o sabes qué? ¿Por qué no nos vamos para allá mañana?’”, comentó en aquella oportunidad.