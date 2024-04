Una inesperada noticia impactó a la farándula nacional la jornada de este jueves, cuando la ex participante de Top Chef VIP e influencer venezolana, Carlyn Romero, confirmó su ruptura con el artista nacional DrefQuila tras más de dos años de relación, entregando detalles sobre el quiebre.

En conversación con LUN, la influencer se refirió al fin de su relación con cantante cuyo nombre real es Claudio Ignacio Montaño, señalando que una de las razones serían los distintos rumbos de sus vidas.

Carlyn confirma quiebre con DresQuila

“Tomamos la decisión de preferirnos a nosotros, de tomar el tiempo que teníamos para nuestros sueños y así materializarlos”, expresó al medio.

Asimismo, añadió que ha sido un proceso complejo. “Hace un mes inició esta transición de soltar y aceptar que nuestros caminos ya no estaban para compartir y para estar juntos”

“Siempre desprenderte de algo que amas es difícil, sobre todo si ya estabas acostumbrado a eso por años. Por ejemplo, dormir con una persona por tanto tiempo y desprenderte de eso de la noche a la mañana, duele muchísimo. Más aún cuando hay amor y admiración por la otra persona”, expresó.

“Yo creo que están pasando muchísimas cosas increíbles en nuestro mundo exterior. Él tiene muchísimos proyectos, va a lanzar su álbum, tiene giras por varios países. Y yo, también tengo muchas cosas”, señaló.

La ex Top Chef VIP confesó que ella se proyectaba a futuro en la relación, de hecho se veía formando una familia junto al artista. “Yo me veía teniendo hijos junto a él, nosotros planificamos muchas cosas juntos. Derrumbar todo eso, volver a empezar, iniciar una nueva rutina desde cero siempre da miedo”.

Asímismo agregó que aprendió mucho durante la relación. “Él me enseñó mucho, con Claudio aprendí qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en una relación”, añadiendo: “En ese escenario sobre si no sabes si hay futuro o no, creo que lo mejor era cortar”.