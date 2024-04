Este jueves comenzó el juicio por la muerte de la ex integrante de Toc Show, Nayara Vit. La modelo trasandina falleció el 7 de julio del 2011 tras caer desde el piso 12 de su edificio, en circunstancia que se están investigando.

El principal acusado del presunto femicidio es quien ese entonces era su pareja, Rodrigo del Valle, para quien la fiscalía pide 20 años de cárcel. Esto ya que el informe médico de la doctora Vivian Bustos concluye que habían “múltiples lesiones” en el cuerpo de la víctima, previas a la data de su fallecimiento.

La panelista de TV Adriana Barrientos fue citada a declarar como testigo, previo a su ingreso, la modelo señaló que esto se debe a que era vecina de la pareja, pero no tenía mayor vínculo con ellos.

“Me molesté mucho y le escribí al abogado que me convocó (defensa de Del Valle) que por qué se me había convocado para ser testigo sin siquiera consultarme si es que quiero participar en algo donde yo no tengo absolutamente nada que ver”, expresó.

La muerte de Nayara Vit

De acuerdo con lo señalado por fiscalía, la modelo brasileña llegó a su departamento alrededor de las 23:00 horas del 7 de julio del 2021, en donde discutió con su pareja, quien la habria agredido. “El imputado con una de sus manos cubre su boca en señal de acallamiento para luego apretar su cuello intentando ahogarla”.

Labocar de Carabineros realizó tres pruebas para simular la caída desde la altura del departamento, las cuales no concuerdan con la versión que entregó Rodrigo del Valle, quien señaló que Nayara se suicidó.

La fiscal Carolina Fuentes señaló a LUN que “al entrevistarse con Rodrigo del Valle, él dijo que su pareja habría llegado al departamento bajo los efectos del alcohol y que sin decir ninguna palabra o amenaza, corrió hacia el balcón, por lo que no le dio oportunidad de reaccionar o contenerla”, señaló la jefa de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

“El cuerpo, al estar tan cercano al edificio, resulta poco probable imaginar un salto. Parece más una caída no deseada”, reveló la fiscal Carolina Fuentes.