El Festival de Viña comenzó su nueva edición este domingo 25 de febrero en donde grandes artistas se subieron al escenario de la Quinta Vergara bajo la conducción de Francisco Saaveedra y María Luisa Godoy.

Alejandro Sanz, Alison Mandel y Manuel Turizo fueron los artistas que abrieron la primera jornada de la semana festivalera en donde lograron conquistar al público llevándose todos los premios que se entregan por aplauso popular. Por lo mismo, muchos se preguntan qué artistas se presentarán durante este martes 27 de febrero.

¿Qué artistas se presentan hoy en Viña 2024?

La tercera noche de uno de los eventos artísticos más importantes de Latinoamérica tendrá en el escenario a Maná, la exitosa banda mexicana detrás de éxitos como “En el muelle de san blas”, “Mariposa Traicionera“, “Eres mi religión”, “Oye mi Amor”, “Rayando el sol”, “Clavado en un bar” y “Labios Compartidos” será la encargada de abrir la tercera noche del Festival.

Mientras que en el humor estará el destacado comediante nacional Luis Slimming, quien triunfó en la edición 2023 del Festival del Huaso de Olmué y el Festival de Comedia de Ñuñoa. Y cerrando la noche estará la banda australiana Men at Work, detrás de canciones como “Down Under”, “Down by the Sea”, “Overkill”, “Who can it be now” y “It’s a Mistake”.

El evento comienza a transmitirse a partir de las 21:20 horas a través de las señales de Canal 13, TVN y en streaming en Star+.

¿Quedan entradas para el Festival de Viña 2024?

Hay tres días con entradas a la venta, donde destacados artistas nacionales e internacionales se presentarán en la Quinta Vergara, ofreciendo lo mejor de sus repertorios, junto con reconocidas figuras del humor.

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda

Anitta

Competencia internacional

Competencia folclórica

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire

Young Cister

Competencia internacional

Competencia folclórica



Viernes 1 de marzo:

Peso Pluma

Álex Ortiz

María Becerra

Competencia internacional

Competencia folclórica

¿Cuál es el costo de las entradas?

Los precios varían, comenzando desde $39.675 para la ubicación en galería, seguido por Platea General a $103.500. Las secciones Platea Golden y Platea Premium tienen un valor de $131.100 y $158.700 respectivamente. La entrada más costosa es para Palco, con un precio de $287.500, que incluye el cargo.

Estos son los valores