Uno de los momentos más esperado de cada Festival de Viña del Mar, es la presentación de los humoristas. Luis Slimming tendrá la responsabilidad de subir a la Quinta Vergara, donde tendrá que enfrentar al Monstruo y a la compleja misión de hablar temas políticos.

Don Comedia, como también es conocido, realizó una exitosa presentación el Festival del Huaso de Olmué en 2023, lo que le terminó dando mayor reconocimiento mediático y el anhelado llamado de Viña. Subir al escenario más importante de Chile no es tarea fácil, pero el humorista confía en repetir la misma fórmula con la que triunfó en El Patagual.

Slimming: “No pretendo hacer apología a nada”

“Cada escenario tiene sus propias complejidades. Olmué era el primer festival masivo al que yo iba y ha sido el único que he hecho televisado. He replicado mucho de las cosas que hice para prepararme para ese festival: probar la rutina en distintos públicos; teatros, bares, casinos, festivales regionales, tratando de ir ajustando un poquito los chistes“, explicó Slimming.

La contingencia política es una de las características de la rutina de Luis y uno de los puntuales de su éxito en Olmué. Sin embargo, asume que ahora existe otra realidad a nivel país, aunque más favorable para referirse a este tipo de temas.

“En Olmué veníamos un poco polarizados, era mucho más difícil formar un bando. Hoy la cosa está mucho más tranquila siento yo al menos, que no soy periodista, pero creo que va por un lado más conciliador. Sí, hablo de política, pero más que nada en reír un poco del proceso (constituyente). Nos dimos la media vuelta y quedamos donde mismo. Ambos sectores se van a poder reír con libertad y yo creo que por ahí va. No pretendo hacer ninguna apología a nada”, señaló el humorista.

La curiosa comparación del Monstruo

Siempre se suele decir que los comediantes son la víctima favorita del Monstruo de Viña del Mar. Grandes humoristas ha sucumbido ante la Quinta Vergara. A pesar de estos antecedentes, Slimming se refirió a lo que significa para él estar en un escenario tan trascendente y realizó una llamativa comparación del público del Festival.

“El Monstruo para mí es como el mar. Como una cuestión de que es bonito, es algo que yo quería conocer, pero también uno le tiene miedo, un cierto respeto, hay gente que no ha vuelto. Creo que la analogía es muy buena o no sé. De verdad yo estoy cumpliendo un sueño, yo sé que eso lo dicen todos, pero yo de verdad soñé con esto. Entonces es esa mezcla de tirarse al vacío y no saber qué va a pasar, pero de querer hacerlo de todos modos. El tema de las pifias es parte del aprendizaje”, reflexionó Luis Slimming.

Don Comedia estará este martes 27 de febrero, noche en la cual también se presentará Maná y Men At Work. Será la presentación más importante de su carrera humorística.