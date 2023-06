Una nueva película suma la destacada cineasta Sofia Coppola, quien resalta por crear films con protagonistas mujeres. Ahora, será una producción basada en Priscilla Presley, la esposa del denominado “Rey del Rock and Roll”. Asimismo, el largometraje es una adaptación de las memorias tituladas Elvis and Me. Siendo estas escritas por la propia ex mujer en el año 1985. Sin embargo, los herederos de Elvis, no se han sentido satisfecho con el proyecto, lo que ha generado polémica a solo meses de su estreno.

Los herederos de Elvis no les agrada la película “Priscilla” de Sofia Coppola

Tras la reciente publicación de su tráiler, TMZ, ha informado que los representantes de la herencia de Elvis Presley publicaron un comunicado en el que afirman que la cinta fue creada sin su consentimiento y critican su aparición. Por otro lado, la propia ex mujer de la estrella del rock dio a conocer su entusiasmo por el filme y ha alabado el talento cinematográfico de la directora. De hecho, asegura de que va a ser un gran viaje emocional para muchos espectadores.

“Parece una película universitaria”, indicaron los herederos de Elvis Presley el tráiler de la nueva película de Sofia Coppola. “Los decorados son horribles. Eso no parece Graceland”. Automáticamente, Priscilla Presley respondió, llena de orgullo y satisfecha con la adaptación de Elvis and Me. “Me hace mucha ilusión ver la interpretación de mis memorias por la mano de esta magistral directora. “Tiene una perspectiva extraordinaria. Siempre he admirado su trabajo. Estoy segura de que esta película llevará a todo el mundo a vivir un viaje emocional”.

¿Cuándo se estrena Priscilla de Sofia Coppola?

Hasta el momento, no tiene fecha de estreno. Pero el sello de calidad del estudio A24 se ha dejado entrever con su primer teaser.