El estreno de “Priscilla”, dirigida por la destacada cineasta Sofia Coppola, se basa en las memorias de la ex esposa de Elvis Presley, un ícono mundial del rock de su época. La película sigue una narrativa lineal que abarca desde los años 1959 hasta 1973, cuando finalmente se produce el divorcio entre ambos.

Desde la perspectiva de la mujer, el film explora la historia desde la mirada inocente de una joven de 14 o 15 años que se deslumbra por el hombre más deseado de su tiempo. La trama revela como sus ilusiones y sentimientos son correspondidos pero que, finalmente todo tiene un precio.

Por ese lado, el matrimonio entre ambos finalizó con un costoso divorcio. El rey del rock and roll tuvo otras novias más jóvenes que él y Priscilla no se volvió a casar otra vez.

¿Por qué se divorciaron Elvis Presley y Priscilla?

El matrimonio de Priscilla y Elvis Presley se llevó a cabo en el año 1967, cuando ella tenía 22 años y Elvis 32. A pesar de ello, esta relación estuvo empañada por la inmensa fama y la vertiginosa carrera de Elvis, lo que finalmente los condujo a su separación.

En una entrevista a la revista People, en 2020, Priscilla dio a conocer más detalles de su relación con Elvis: “Siempre estaba dispuesta a recibirlo en la puerta y a mimarlo. Me gustaba mucho cuidar de él. Me encantaba atenderlo. Me encantaba darle de comer. Hablábamos como bebés, porque hay que tener un lenguaje propio cuando hay tanta gente alrededor. Era una buena vida. Era diferente, pero era nuestra”. Sin embargo, la atracción que despertaba en las mujeres era un aspecto no fácil de soportar: “Gravitaban hacia él, así que me ponía nerviosa cuando tenía que ir a sitios solo. Incluso lo acompañaba a hacerse una limpieza dental. Estaba pendiente de él porque todo el mundo lo perseguía”.

Aunque Elvis y Priscilla nunca reavivaron su relación como pareja, siempre mantuvieron una amistad. Incluso, Priscilla ha expresado el afecto que aún siente hacia el que fue el rey del rock and roll. Esta conexión perdura hasta el día de hoy, y es una de las razones por las cuales Priscilla ha optado por no casarse nuevamente.

En una entrevista, en 2016, Priscilla reveló: “No me divorcié de él porque no le quisiera. Era el amor de mi vida, pero tenía que descubrir el mundo”.

Finalmente, el rock and roll de la época se puso de luto cuando en el 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, con tan solo 42 años, ya llevaba varias horas fallecido en su residencia.