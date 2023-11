Una triste noticia impactó a los fans de NCIS luego de que se reveló que el actor David McCallum, quien interpretó al Dr. Donald “Ducky” Mallard durante más de dos décadas, falleció a los 90 años por causas naturales. Por lo mismo, muchos se preguntan si Mark Harmon, el protagonista de la serie durante las primeras 19 temporadas, regresará para el capítulo de homenaje.

Harmon sigue siendo productor ejecutivo de NCIS de la cadena CBS, que comienza su temporada 21 el 12 de febrero de 2024, pero no ha aparecido en pantalla como el líder del equipo Gibbs desde principios de la temporada 19, en donde su personaje tomó otro rumbo en su carrera y su vida, alejado del equipo.

Pero tras el fallecimiento de McCallum el 25 de septiembre, al menos se ha especulado que la serie rendiría homenaje al fallecido miembro del elenco original y al personaje que interpretó fue parte de la ficción durante 20 temporadas.

Esto debido a que gran parte del elenco original como Harmon, Michael Weatherly, Cote de Pablo y Pauley Perrette, han dejado la serie en el último tiempo y cuyos personajes eran los más cercanos a “Ducky”, el médico forense del equipo de NCIS.

En la temporada 15, el personaje Ducky del NCIS se retiró del papel de forense para convertirse en historiador del NCIS, y su colega de autopsias Jimmy Palmer ocupó su lugar.

¿Regresará Mark Harmon a NCIS?

Tras su salida de la ficción, el actor se refirió a un posible regreso en una entrevista con Entertainment Tonight y además entregó una actualización de lo que puede ser la nueva vida de Jethro Gibbs.

“Probablemente esté sentado en un arroyo en Alaska pescando”, bromeó Harmon. “¿Va a salir del arroyo? No sé. Pero si lo es, no lo sé. ¿Va a salir del arroyo? No sé. Pero si lo es, no lo sé”.

La despedida de Gibbs

El querido personaje, que además era el líder del equipo, salió a principios de la temporada 19 después de que Gibbs, al resolver un caso con McGee relacionado con un asesino a sueldo contratado por un conglomerado para facilitar la apertura de una mina de cobre perjudicial para el medio ambiente, tomara la decisión de no recuperar su placa y volver a la vida civil.

A pesar de la oferta del director Vance, Gibbs optó por quedarse en Alaska, lugar donde había vivido gran parte de su arco final en la trama.

En el DVD de la temporada 19, Harmon explica qué pasó con Gibbs luego de su salida. “En cuanto a la trama, este personaje ha tomado el camino que tomó. Pensé que era honesto y estaba bien”.