Max Cabezón se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Canal 13, Tierra Brava, luego de perder un electrizante duelo contra Luis Mateucci. El joven cocinero entró en zona de peligro luego de que el cambio de reglas permitió tener dos nominados por decisión de sus compañeros, sin opción de poder salvarse.

En conversación con RedCarpet, Max entregó detalles de su paso por la competencia, pero además, entregó su honesta opinión sobre sus compañeros de encierro, detallando alguno de los momentos más tensos de su paso por el encierro.

A pesar de que no se llevó la mejor impresión de alguno de sus compañeros, Max señaló que eso no era problema para la convivencia. “Tengo la capacidad, de que si nos sentamos a comer puedo conversar con alguien y buena onda”, expresó.

Sin embargo, con uno de los participantes tuvo una relación muy compleja, en donde sí protagonizaron tensos momentos dentro del espacio.

El tenso cruce entre Max y Junior

A pocos días de su ingreso a la competencia, ambos protagonizaron un tenso momento, en donde hasta Fabio se involucró. Todo ocurrió por luego de que Max lo increpará por sus actitudes en la hacienda. “Hermano, siento que las hu** que hablai carecen de sentido absoluto, es como hablar con un niño de kínder”, comenzó señalando, para luego agregar que “tu conceptualización es demasiado pobre”.

“Veo que está hablando el súper cerebro”, comentó Fabio, quien salió en defensa del ex participante de 40 o 20. Tras este fuerte enfrentamiento, la situación no mejoró y Max reveló cómo fue compartir hogar con el conocido chico reality.

“Con la única persona que me desagrado convivir fue con Junior… porque era un asco. Poco higiénico, hediondo, pesado, molestoso, ofensivo, intruso. Esa persona me desagrado muchísimo. Pero alguien conflictivo que te quiere buscar, yo los ignoro, me da lo mismo”, señaló en conversación con RedCarpet.

Asímismo, sobre la discusión que tuvieron en el encierro, comentó que él no se altera fácilmente y que prefiere conversar las cosas. “En general, como que me encanta el diálogo, entonces estás hablando con una persona que yo de verdad siento que le faltan palos para el puente”.

Agregando que “Junior es un tarado, te va a molestar con cosas que va a inventar en el momento (…) Es una persona tan básica, como un cerebro medio podrid, no tenis como ser racional con él”, puntualizando que a pesar de todo, siempre estuvo calmado, a pesar de que la discusión continuaba elevándose. “Yo mantuve la compostura, les dije que eran un par de pelotudos, pero Junior es un asco, un asco de persona”.