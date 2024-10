Tras recorrer decenas de escenarios nacionales e internacionales, el artista urbano Lucky Brown presenta #IAMLUCKYBROWN, su primer disco, que incluye el exitoso sencillo “Sola suelta soltera”, número uno en YouTube, junto a otros hits como “Bentley” y “Avísame”.

El álbum, producido por Stars Music Chile, ofrece también una selección de videos grabados en México, destacando por su calidad profesional y conquistando a sus fanáticos.

Durante el evento, Lucky expresó su emoción: “Es un día muy feliz poder lanzar mi primer disco con mi familia, amigos y algunos fans. Espero que disfruten de este álbum”.

IAMLUCKYBROWN

Conocido por su energía positiva y perseverancia, Lucky Brown no solo es un artista emergente, sino también un joven deportista que inspira a muchos a seguir sus sueños.

Actualmente, suma 4 millones de oyentes mensuales en Spotify y sigue ganando terreno en redes sociales, consolidándose como una figura prometedora en la música urbana.

El lanzamiento fue celebrado en un evento con temática de casino en el hotel Nosso, donde Lucky Brown interpretó en vivo los temas de su álbum, animando al público, entre quienes se encontraban reconocidos artistas urbanos y figuras del fútbol chileno.

“Mis próximos planes son poder internacionalizar mi carrera, ya que tengo muchos fans a lo largo de distintos países que he visitado. Seguir dando a conocer mi música trabajando harto y aprendiendo cada día más, por allí tengo una gira en México y otros países que son secretos (risas), pronto lo sabrán”.

“Mi influencia la verdad es hacer música que me inspire, yo grabo lo que voy viviendo a lo largo de mi vida, también tomo referencias, los grandes artistas y mi estilo es muy propio donde me gusta ser auténtico y buen referente, ya que me siguen hartos niños y jóvenes”, expresó el artista.

“La temática va variando depende de muchas cosas, a veces uno se inspira desde una relación a una fiesta risas .. es muy diverso”.

Asimismo, añadió: “De mi disco pueden esperar lo mejor, he trabajado durante mucho tiempo, noches de grabación en el estudio, creando letras y ritmos, no es algo que de un día para otro se dé si no que he trabajado harto tiempo en eso, y es mi vida desde la infancia hasta lo que hoy soy en día”.