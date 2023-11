Gran Hermano se encuentra en la recta final y sólamente queda una semana para que finalice el reality de Chilevisión. Asimismo, de a poco se están dando a conocer los participantes que tienen la posibilidad de ganar el premio mayor de 30 millones de pesos.

Aunque ya no queda nada, los conflictos siguen en la “casa más famosa del mundo”, esta vez, con Constanza Capelli, una de las jugadoras más apoyadas y controversiales del programa, contra Viviana, tras ser salvada por Scarlette, quien se convirtió en la líder de la semana.

De ese modo, todo comenzó cuando Constanza fue a criticar a la profesora de educación fisica debido a que, la cuestionó por decir que si sería líder salvaría a Scarlette y no a ella. La discusión fue a tal punto que Vivi, se puso a llorar y la bailarina invalidó sus sentimientos.

¿Se acabó el team Reinas Bellas?

Cuando ambas participantes discutieron, Vivi se retiró a su habitación, debido a que no pudo evitar derramar lágrimas después de la disputa con Coni. En ese momento, fue consolada por Skar y Scarlette, y expresó a sus compañeras: “no quiero que Coni me vea así, va a empezar que me estoy victimizando. Y no es así. Me duele nomás”.

No obstante, instantes después, la bailarina ingresó a la habitación y se sintió profundamente molesta con su compañera, enfrentándola por su reacción durante la discusión.

“Vivi, deja de hacer show, en serio. Me estás haciendo parecer a mi como una mierda, cuando a ti te salvaron. Así que corta el show, no seas una niña, sé adulta”, lanzó Coni a su amiga, que estaba visiblemente afectada.

“Yo soy una mujer adulta. Te estoy hablando como una adulta, sé adulta y no me hagas este show de hacerme parecer a mí que soy terrible por haberte dicho algo que yo siento”, agregó molesta.

“No te estoy diciendo show”, le responde Vivi.

“Entonces, ¿por qué te pones a llorar?”, cuestionó la bailarina.

En ese momento, Viviana quiso explicar las razones de sus lágrimas, señalando que “me duele que pongas en duda lo que yo siento por ti o algo así”.

“Tú se un poco empática y sé adulta. Yo estoy dentro de este juego, no tengo idea de nada. A mí llegan y me dicen ciertas cosas, que las estrategias y la hue… Mi cabeza está vuelta loca. Entiende. Aquí dentro, nada para mí es seguro. Esto es un juego, lo he aprendido por las buenas y por las malas. Trata de entender”, aseguró Coni.

Por su lado, la profesora quiso explicarle a la bailarina que comprendía su molestia pero Coni continuó cuestionando su llanto. “No lo entiendes, porque haces esto (…) Haces esto para hacerte parecer la víctima, y hacerme parecer a mi que soy dura, porque yo sí soy dura. Y te haces así la niña pobrecita que la Coni me dijo algo. Entonces no lo hagas conmigo, porque conmigo eso no resulta”, expresó.

“Esto es un juego, así que empieza a entenderme porque yo no tengo idea de lo que está pasando afuera”, agregó.

“Sí sé, y a mí tampoco me interesa lo que este pasando afuera”, respondió Vivi, pero Coni no creyó en sus palabras.

Tras esto, Coni confesó que a quienes consideraba amigas, habían acordado a quién elegir en la salvación, pero Vivi le aseguraba que las cosas no habían sido así.

“Yo te lo voy a decir, yo de aquí, confió un 80% en algunas personas y 100% solo en la Pincoya. Y yo a veces a ti tampoco te entiendo. Te lo dije en algún momento, yo creo que yo ni siquiera te gusto”, aseguró la bailarina.

Al finalizar la discusión, Capelli, expresó su molestia a causa de la “frialdad” con la que sus compañeras trataron la salvación y comentó que ellas no sabían si ella se iba este domingo, lo que no ocurrió. Por el contrario, Vivi le pudo aclarar a su compañera el contexto de la situación y terminaron el mal rato dándose un abrazo.

¿Cuándo termina Gran Hermano?

El programa termina el 03 de diciembre.