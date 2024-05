To the Hashira Training ya llegó a la pantalla con su primer capítulo.

¿A qué hora se estrena el capítulo 2? Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba regresó con su temporada 4

La tan esperada nueva temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training”, que debutó en Japón en febrero pasado, finalmente llegó a Latinoamérica el pasado domingo 12 de mayo.

Esta producción se inspira en los arcos “Swordsmith Village” y “Hashira Training” del manga homónimo, que se publicó entre 2016 y 2020. Dada la enorme popularidad de la serie, los seguidores están ansiosos por saber a qué hora estará disponible y en qué plataforma de streaming podrán disfrutarla.

Por lo mismo, debido al alta expectación por el esperado nuevo ciclo, los fans quieren saber cuándo y a qué hora se estrenará el nuevo capítulo.

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de Demon Slayer 4?

La serie llegará a pantalla con su primer capítulo el próximo domingo 19 de mayo a las 11:45 (Horario del pacifico) en la plataforma de Crunchyroll.

Revisa el horario por país a continuación

México: 12:45 pm.

Nicaragua: 12:45 pm.

Costa Rica: 12:45 pm

El Salvador: 12:45 pm

Colombia: 13:45 pm.

Perú: 13:45 pm

Ecuador: 13:45 pm

Venezuela: 14:45 pm

Bolivia: 14:45 pm

Puerto Rico: 14:45 pm

Chile: 14:45 pm

Argentina: 15:45 pm

Brasil: 15:45 pm

Uruguay: 15:45 pm

Paraguay: 15:45 pm

España: 21:45 pm

Revisa el tráiler a continuación

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de Demon Slayer?

La saga comienza con Tanjiro Kamado, cuya familia es cruelmente asesinada por un demonio. Determinado a salvar a su hermana menor, Nezuko, quien se transformó en uno de ellos, Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios con el objetivo de hallar una forma de devolverle su humanidad perdida.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” hizo su debut en abril de 2019 con el arco “Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve”, seguido por la película “Mugen Train” en octubre de 2020. La serie de televisión continuó con los arcos “Mugen Train” y “Entertainment District” de 2021 a 2022.

En 2023, Crunchyroll presentó el arco “Swordsmith Village”, seguido poco después por el estreno mundial en cines de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- World Tour”.

El primer episodio del arco “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training” se lanzó a nivel mundial en cines en febrero de 2024, junto con el desenlace del arco “Swordsmith Village”. Esta proyección especial brindó a los fanáticos un adelanto del esperado arco “Hashira Training” en una experiencia cinematográfica única.

Además, los aficionados en ciudades como Ciudad de México, Nueva York, Berlín, São Paulo, París y Londres se congregaron en masa para el Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- World Tour, donde talentos japoneses, incluyendo a Natsuki Hanae, la voz original de Tanjiro Kamado, y el productor de Aniplex, Yuma Takahashi, se unieron para estas proyecciones especiales de única ocasión.