El certamen de cocina está en su recta final y muy pronto, los amantes de la comida y del buen paladar, podrán saber quién se convertirá el o la ganadora de Top Chef Chile.

Muchos televidentes han sido testigos de interesantes recetas y cómo ha evolucionado el desempeño de sus participantes. Incluso, algunos seguidores del programa han dado a conocer en las plataformas digitales del proyecto de TV, el cariño o preferencia en ciertos competidores.

El pasado episodio pudimos ver la eliminación de la actriz Berta Lasala, quien tuvo un duelo contra su querida compañera Belén Mora y se vio obligada a dejar el programa.

“Sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos. Me voy contenta, porque los cabros en la cocina me dijeron que habían probado los platos más ricos de mis manos”, expresó Berta en un emotivo llanto.

Ahora, la producción del programa reveló el día de término de esta nueva edición.

¿Cuándo termina Top Chef Vip?

El programa vivirá esta semana su final de competencia y será el día miércoles 20 de marzo a partir de las 22.30 horas. La o el finalista que logre cocinar de manera perfecta para convencer a los jueces el miércoles por la noche, será el gran vencedor del programa y quien se lleve un premio de $30 millones.

Por ese lado, quienes siguieron Top Chef Vip, deberán comenzar a despedirse de este entretenido certamen televisivo de cocina que brindó a la audiencia diversas recetas para disfrutar.

¿Quiénes son los semifinalistas de Top Chef Vip?

Los participantes que se encuentran actualmente compitiendo por el primer lugar son: Alonso Quinteros, Belén Mora, Gianella Marengo y Gisella Gallardo.