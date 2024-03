El certamen de cocina está en su recta final y cada vez queda menos para conocer quién se convertirá en Master Chef. En su último episodio, pudimos ser testigos de un nuevo duelo de eliminación, quedando hasta el momento solo cuatro participantes.

Hace unos días se dio a conocer la lista de semifinalistas del programa televisivo, los cuales se cambiaron de vestuario y ahora lucen una chaqueta negra. Cabe señalar que Gissella Gallardo se convirtió en la primera semifinalista, luego de pasar exitosamente cinco pruebas frente a los jueces.

Belén Mora, Berta Lasala, Gianella Marengo, Gissella Gallardo y Alonso Quintero, son los competidores que se encontraban más cerca del primer lugar. Sin embargo uno o una de ellos, se retiró del programa para siempre.

¡Entre lágrimas! Nueva eliminada en Top Chef Vip

La prueba de eliminación se basó en un duelo de parejas en el que Alonso Quintero se enfrentó a Belén Mora, mientras que Ginaella Marengo con Berta Lasala.

Por ese lado, los participantes debían escoger una proteína y una guarnición, preparando el mismo plato.

Tras la preparación, el dictamen indicó que Quintero superó a Mora en la prueba, mientras que Marengo hizo lo mismo contra Lasala.

Luego, las actrices, Mora y Lasala, debieron hacer un duelo decisivo de eliminación entre ellas.

Finalmente, Berta Lasala fue eliminada.

La actriz se emocionó hasta las lágrimas al despedirse de sus compañeros y su amiga Belén Mora.

“Sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos. Me voy contenta, porque los cabros en la cocina me dijeron que habían probado los platos más ricos de mis manos”, expresó Berta en un emotivo llanto.