La teleserie de Mega “Al Sur del Corazón” se encuentra en su recta final y el público está muy cerca de descubrir qué es lo que ocurrirá con “Las Bravas”.

En el capítulo más reciente de la teleserie, Gracia (Mariana di Girolamo) le confiesa a Milagros los problemas que tiene con Felipe (Mario Horton). Además, las Bravas leyeron la petición que les hizo Hilda, en donde revela su testamento en vida dejando sus tierras a sus hijas y sus nietas, mientras que la casa es para Emilia. Mientras que también dejó la casa del cuidador a Tránsito.

Agregando además que usará sus ahorros para mantenerse para que no se preocupen de ella, ya que no quiere causar problemas para nadie, pidiéndoles

que sean felices, a pesar de que ella trató de impedirlo durante mucho tiempo, según sus palabras. Su familia, por su parte, no entiende por qué ella está pensando así.

¿Cuándo termina Al Sur del Corazón?

La teleserie que se filma en Puerto Octay estrenará su capítulo final el próximo lunes 25 de noviembre en su horario habitual, ese mismo día, se realizará el estreno de la nueva producción “Nuevos Amores de Mercado”.

¿Cuál es la trama de Amores de Mercado?

La historia se centra en Pedro Solís, más conocido como el “Peyuco“, un mesero del Mercado Central que ve un accidente en donde la víctima es exactamente igual a él.

Con su información de contacto, Peyuco decide ir a la casa del atropellado, sin embargo, al llegar, es confundido por otra persona: Rodolfo Ruthenmayer, hijo de un poderoso empresario que además está comprometido con Fernanda, una ambiciosa mujer que solo quiere acercarse a la herencia familiar.

Tras un tiempo, decide hacerse pasar por el millonario heredero, mientras que el Rodolfo original al perder la memoria producto del accidente, cree que es Peyuco y comienza a vivir su vida en el Mercado Central junto a su madre, su hermana y su peligroso padre conocido como “el chingao”.