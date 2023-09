Upload, la exitosa serie de comedia y ciencia ficción de Prime Video, acaba de estrenar el nuevo tráiler de su tercera temporada, en donde Nathan y Nora se enfrentarán a nuevas aventuras e incluso a un inesperado triángulo amoroso.

La nueva temporada llegará al streaming el próximo viernes 20 de octubre. Los 8 episodios se estrenarán de dos en dos cada viernes, culminando el nuevo ciclo el 10 de noviembre.

Revisa el tráiler de la nueva temporada a continuación

¿Cuál es la trama de Upload?

La serie de comedia de ciencia ficción creada por el escritor ganador del Emmy, Greg Daniels (conocido por “The Office”, “Parks and Recreation” y “King of the Hill”).

La trama se desarrolla en un futuro tecnológicamente avanzado, donde los teléfonos holográficos, los vehículos autónomos, la asistencia de inteligencia artificial y las impresoras de comida en 3D son la norma.

En este mundo, olvida la muerte: en su lugar, tienes la opción de “subir” a una vida virtual después de fallecer y disfrutar de todas las comodidades de un hotel de lujo, siempre y cuando puedas costearlo.

¿Qué pasará en la tercera temporada de Upload?

En esta tercera temporada de “Upload“, continuaremos siguiendo las peripecias de Nora y Nathan, recién descargado, mientras navegan por su relación y se apresuran a detener una misteriosa conspiración que amenaza con destruir millones de vidas.

Mientras tanto, en Lakeview, una copia de respaldo de Nathan ha sido activada, y Ingrid no dejará que esta segunda oportunidad en el amor se le escape, ya que Nathan original recuerda haber terminado con ella, pero esta nueva versión no.

De vuelta en el mundo real, Aleesha asciende en Horizen al manejar la educación con inteligencia artificial y embarcarse en una nueva relación romántica. En Lakeview, Luke se encuentra solo y se ve obligado a recaudar fondos para costear su estancia en el paraíso, lo que lo lleva a trabajar en La Zona Gris.