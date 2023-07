¿Cuándo se estrena? The Continental: From the World of John Wick presenta a sus personajes

Prime Video reveló un primer vistazo a los personajes y al elenco detrás de la nueva serie precuela The Continental: From the World of John Wick. La serie de tres partes explorará el origen detrás del icónico hotel para asesinos, que es la pieza central del universo de John Wick.

El show sucede a través de los ojos de un joven Winston Scott, mientras es arrastrado hacia la infernal década de los 70 en Nueva York, para enfrentar un pasado que creyó haber dejado atrás. Winston traza un camino mortal a través del misterioso bajo mundo del hotel en un intento tortuoso de apoderarse del hotel en donde eventualmente ocupará su trono. Conoce a continuación la fecha de estreno y los personajes dela serie.

¿Cuándo se estrena The Continental: From the World of John Wick?

The Continental: From the World of John Wick estará disponible en Prime Video en septiembre.

¿Cuáles son los personajes de la serie?

La serie también es protagonizada por Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain y Hubert Point-Du Jour. A continuación te contamos los personajes de los actores principales:

Winston Scott es interpretado por Colin Woodell y es un personaje bien parecido, inteligente, frío y tranquilo, Winston es un hombre de negocios inteligente que piensa fuera de la caja. Después de que un evento traumático lo pusiera en la línea de fuego de la ley, Winston estaba trabajando como un exitoso hombre de negocios en Londres, cuando un capo del bajo mundo en su pasado, Cormac, lo envía en una búsqueda para encontrar a su distanciado hermano, Frankie.

Charon es el personaje interpretado por: Ayomide Adegun, es un joven confiable asistente de Cormac. A lo largo de la serie, la lealtad de Charon será puesta a prueba y necesitará escoger entre su protector y una posible familia elegida por él.

Cormaces interpretado por Mel Gibson, el personaje tiene una fuerza intimidante, despiadado, brutal, y a la vez puede ser encantador, Cormac es una de las mentes criminales de Nueva York y el actual administrador en The Continental Hotel. Cormac tiene una historia con Winston y Frankie Scott, y cuando Frankie roba algo que tiene un inmenso valor para los jefes de Cormac, Cormac arrastra a Winston de regreso al mundo criminal. Seguiremos a Cormac mientras su desesperación incrementa y su locura y enojo se desbordan.