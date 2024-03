Quedan pocas horas para que comience la edición 2024 de Lollapalooza Chile, la cual cuenta con un extenso line up compuesto de grandes artistas nacionales e internacionales que se presentarán los días 15,16 y 17 de marzo en los distintos escenarios ubicados el Parque Cerrillos.

Blink-182, SZA, The Offspring, Limp Bizkit, Feid, Thirty Seconds to Mars, Hozier, The Blaze, Dom Bolla, Zhu, Omar Apollo, King Gizzard y Grupo Frontera, Sam Smith, Above and Beyond, Phoenix, Arcade Fire, Chencho Corleone, Diplo, , son alguno de los artistas que confirmaron su asistencia a uno de los festivales más importantes.

Tan cerca de su inicio, muchos de los asistentes comienzan a organizarse y se preguntan si aún se pueden comprar lockers para guardar sus pertenencias.

¿Quedan lockers disponibles?

Sí, aún quedan lockers disponibles y se pueden comprar a través de sistemas Ticketmaster a un costo de 9.500 por día, mientras que si compras para los tres días el valor es de $20.000.

¿Cómo funcionan los lockers?

Los casilleros tienen un tamaño de 30 centímetros de ancho, 35 centímetros de alto y 40 centímetros de fondo. Si llegas a perder la llave, se deberá pagar una multa de $4000. Asimismo, la productora no se hará responsable de los artículos que el usuario olvide luego de que termine la jornada.

¿Quedan estacionamientos disponibles?

Sí, aún quedan disponibles estacionamientos diarios, con excepción del sábado, mientras que el pase por 3 días, que tenía un costo de 45.000 ya se agotó. El costo por día es de $22.000 y la venta es solamente online a través de sistemas Ticketmaster.

Al ingresar se debe presentar el E-ticket de estacionamiento (digital o impreso) y el ingreso comienza a las 11:00, finalizando a las 21:30. No hay posibilidad de reingreso y el cierre se realizará a las 00:30 horas.