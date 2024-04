Dos espectáculos sorprendentes en el Estadio Nacional fueron los que marcaron el término de la gira Ven Aquí de Los Bunkers. La banda penquista se ha consagrado por la prensa y por su trayectoria como una de los grupos chilenos más importantes en la música actual y así lo demostró con su pasada presentación en el Festival de Viña del Mar, uno de los escenarios más importantes de América Latina como también, en el coliseo de Ñuñoa.

En sus espectáculos contaron con el reemplazo de la artista chilena Cancamusa, quien tomó el lugar de Mauricio Basualto debido por problemas médicos no pudo estar presente en el final de la gira. Asimismo, la baterista y cantante llegó con toda su identidad y talento de sobra para a acompañar a los chicos en su travesía por Chile.

Cancamusa se refiere al apoyo de Mauro Basualto

Durante una entrevista por Culto La Tercera, Natalia Pérez, conocida como Cancamusa, habló sobre cómo fue la experiencia de acompañar a Los Bunkers en importantes espectáculos como lo fue el del Festival de Viña y en el Nacional.

“Las tres experiencias fueron súper importantes para mí. Creo que Viña sigue siendo muy relevante para los artistas, en cuanto a la plataforma que es. Es un escenario significativo, donde el público opina mucho, es muy mediático”, declara Natalia Pérez.

La conexión con la banda se debe a que Cancamusa es amiga de los hermanos Durán. Luego de llegar a reemplazar en Mauro, conoció más en profundidad a Álvaro y Gonzalo López.

“Ha sido muy bonito conocerlos y ser parte de este otro lado de Los Bunkers. Son personas muy especiales todos y me he sentido súper bien acogida por cada uno de los integrantes de la banda y del equipo desde el día uno”, cuenta Natalia Pérez.

Respecto al apoyo de Mauricio Basualto, la compositora se muestra agradecida por estar presente a todo momento luego de su estado de salud.

Cancamusa

“Él ha sido súper bonito, ha estado muy pendiente, me envía siempre mensajes. Ha sido bonito también contar con su apoyo. Todo esto lo he hecho con mucho respeto y admiración hacia su trabajo, entonces ha sido lindo recibir eso. Aquí yo no estoy inventando nada, llego a ocupar un lugar. Obviamente, le doy mi identidad y todo, pero también es una gran responsabilidad llegar a replicar un sonido de una banda de veinte años, es un desafío significativo”, reflexiona.

Sin duda que la artista se hizo conocida de forma masiva luego de su brillante interpretación en la batería. Cabe señalar que Cancamusa comenzó su carrera musical hace años y ha logrado consolidar su trayectoria en el país de México.