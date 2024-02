Hace algunos días la periodista Cecilia Gutiérrez reveló una impactante información sobre una de las hijas de Álvaro Salas, Paola, a quien el comediante reconoció durante el año 2017, señalando que la mujer se encuentra viviendo en situación de calle en la quinta región.

Tras esto, el comediante alzó la voz a través de sus redes sociales en donde entregó detalles de lo que ocurre con Paola, de actuales 38 años, expresando que como familia siempre han tratado de ayudarla, sin embargo, no ha sido posible producto de adicciones.

El comunicado de Álvaro Salas

A través de su cuenta de Instagram, el ex Pujillay señaló: “Este es un calvario, una pena y un dolor que llevamos hace mucho tiempo ya, porque, déjenme contarles, muchas familias, muchos papás, no solamente en Chile, sino también en el mundo, han pasado este problema cuando uno de sus integrantes cae en este flagelo de la droga o el alcohol, en este caso, la droga”, expresó el artista.

“Ella jamás ha estado abandonada, ni por su mamá que vive allá en Viña del Mar, ni por mí que estoy acá en Santiago”, aseveró. “Yo le pagué sus estudios, tuvo un estudio universitario, también ella estudió algo relacionado con la salud, incluso dos tratamientos contra la adicción que lamentablemente nunca los terminó y, decirlo con pena y crudeza, lamentablemente la droga ganó”.

El comediante agregó que ella no acepta la ayuda y se mantiene alejada de sus seres queridos, incluso de sus hijos. “Ella está en una situación que no recibe ayuda, no quiere saber nada de su gente cercana. Ella en su vida ha tenido tres hijos, dos niñas ya grandes que viven en Santiago y un niño que cuida su mamá en Viña del Mar de 2-3 años”.

Agregando que producto de su adicción ella no quiere “saber nada de sus cercanos”, para finalizar, señalando que espera que Paola recapacite, acepte la ayuda y pueda salir adelante. “Una ayuda que tanto su mamá en Viña como yo desde la distancia hemos hecho todo lo posible por ayudarla a salir de esta situación y ella está en esta actitud tan negativa tan dura y no recibir ayuda”.

Revisa el registro a continuación