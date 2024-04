Ha llegado el grana día que muchas fanáticas estaban esperando: Jonas Brothers se presentan este martes en Estadio Bicentenario de La Florida, siendo una visita muy esperada tras 10 años sin pisar el suelo nacional. Los hermanos estadounidenses realizarán un espectáculo en el marco de su gira Five Albums, One Night, The World Tour 2024. Un tour que brinda homenaje a la trayectoria de la banda y a sus carreras como solistas.

De ese modo, los fans ya ha comenzado a hacer fila para disfrutar del show que promete cantar éxito tras éxito. Según reportes, este concierto también tendrá mucha interacción con el público y ser una presentación inolvidable.

¿A qué hora se presentan los Jonas Brothers en Chile?

De acuerdo a la productora DG Medios, las puertas del recinto se abrirán a partir de las 16 horas y el espectáculo de los oriundos de New Jersey, inicia a las 21 horas, posterior al show de Benito Cerati y DJ Deleasa como teloneros.

¿Cómo llegar al Estadio Bicentenario La Florida?

Quienes se dirigen vía Metro, deben descender en Estación Rojas Magallanes de la Línea 4 y a partir de la estación, caminar al Estadio Bicentenario La Florida.

Por otro lado, quienes se bajen en Estación Vicente Valdés pueden tomar la micro E10 hasta calles Colombia o México para dirigirse al Estadio La Florida. Cabe señalar que también pueden tomar los buses E07 y 323 desde intermodal Bellavista de La Florida para aquellas personas que toman la locomoción colectiva. Luego, desde ahí pueden caminar hacia el estadio por las calles Colombia o México.

Setlist de Jonas Brothers

El setlist de Jonas Brothers es el siguiente.