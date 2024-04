Coachella está cerca de comenzar con su segundo fin de semana de conciertos. Se esperan grandes presentaciones de artistas consolidados en la industria y que proponen aclamadas propuestas musicales y estéticas. Por ese lado, cabe señalar que una de las intérpretes que se sube a los escenarios es Sabrina Carpenter, cantante, actriz y compositora estadounidense y autora de diversos éxitos como “Feather”.

Sabrina Carpenter inició su carrera musical cuando lanzó el primer sencillo de su álbum de estudio debut, We’ll Be the Stars. Luego de que el proyecto estuviera, su álbum debut Eyes Wide Open, fue lanzado el 14 de abril de 2015 y alcanzó el puesto 43 en el Billboard 200, logrando ganar dos premios Radio Disney Music Awards.

Tras sus comienzos, la artista ha logrado expandir su carrera, publicando éxitos como Sue Me, Why, Almost Love, Thumbs, White Flag, Nonsense, On My Way, Looking at Me, Feather y Opposite, entre otros.

De ese modo, la compositora se sube a los escenarios en esta nueva edición de Coachella. A continuación, te contamos a qué hora se presenta y dónde verla.

¿A qué hora se presenta Sabrina Carpenter en Coachella?

La cantante se presenta a las 21 horas en el festival Coachella Stage.

¿Cuál sería el posible setlist de Sabrina Carpenter en Coachella?

Este es el setlist que presentó el pasado 12 de abril en Coachella. Cabe señalar que en este próximo show añade algunas canciones.