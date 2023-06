Finalmente, y tras una larga espera por parte de los fans, la estrella de la música internacional, Taylor Swift, anunció que llegará a Latinoamérica como parte de su nueva y exitosa gira mundial “The Eras Tour“.

Este viernes, a través de sus redes sociales, la cantante, detrás de grandes hits como Karma, Bad Blood, Love Story, You Belong to Me, Trouble y Blank Space, anunció que visitará Argentina, Brasil y México durante los próximos meses.

Asímismo, Sabrina Carpenter, conocida internacionalmente por su carrera musical y su papel en la serie de Disney Channel “El Mundo de Riley” será la artista invitada.

¿Cuándo y a qué hora es la venta de entradas para Taylor en LATAM?

Argentina

La cantante de “All to Well” se presentará en el escenario de River Plate en Buenos Aires, Argentina, los días 9 y 10 de noviembre.

Las entradas están disponibles a través de allaccess.com.ar/event/taylor-swift-the-eras-tour. La preventa exclusiva está disponible para clientes de Banco Patagonia a partir del lunes 5 junio las 10 horas (Hora local) por 24 horas o hasta agotar stock. Mientras que la venta general comienza el día martes 6 de junio a las 10 am (Hora local).

Para todo el período de venta, los clientes Banco Patagonia podrán comprar las entradas en hasta 6 cuotas sin interés.

INGRESA AQUÍ PARA COMPRAR TUS ENTRADAS

¿Cuánto cuestan las entradas?

$16.000 correspondiente a la ubicación Cententario Alta Vision Restringida, hasta los $155.00, que es el valor del Paquete Vip “Karma is my Boyfriend”. Revia los valores a continuación.

Brasil

Las preventas de tickets para Brasil comenzarán el martes 6 de junio a las 10am (hora local). Los fans que compraron tickets para los shows de Taylor Swift en Brasil y que fueron cancelados en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 podrán acceder a una preventa exclusiva para la comprar los tickets para Taylor Swift a partir del 6 de junio a las 10 a.m. hora local.

La preventa se extenderá hasta el miércoles 7 de junio a las 11:59 p.m. (hora local). A partir del 12 de junio a las 10 a.m. (hora local), y hasta agotar stock, habrá oportunidad para el público general de comprar entradas en caso de que aún se encuentren disponibles.

INGRESA AQUÍ PARA COMPRAR TUS ENTRADAS

México

El Registro de Fan Verificado ya se encuentra disponible para los shows en México y quienes deseen comprar entradas podrán ingresar aquí hasta el miércoles 7 de junio a las 11:59 p.m. (hora local).

La venta de tickets comenzará el 13 de junio a las 2 p.m. (hora local). Se dará prioridad de acceso a los residentes de México. Solamente quienes reciban un correo electrónico confirmando su acceso podrán unirse a la fila virtual para comprar los tickets.

INGRESA AQUÍ PARA COMPRAR TUS ENTRADAS

The Eras Tour

La sexta gira de la ganadora del grammy comenzó el pasado 17 de marzo en Glendale, Arizona, en donde la cantante de “Karma” hace un tributo a todos sus albumes de estudio, Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak, Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) y Midnights (2022).

La lista de canciones consta de 44 canciones divididas en 10 actos distintos que retratan conceptualmente los álbumes de Swift.