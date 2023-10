Finalmente, se ha confirmado lo que los fervientes seguidores tanto anhelaban: Louis Tomlinson, el reconocido cantante y compositor inglés, regresará a Chile en el año 2024. Esto viene después de su exitosa visita en septiembre de 2022, como parte de su segunda gira mundial, que lo llevó a diversos destinos de Latinoamérica.

DG Medios anunció oficialmente el lunes que el ex miembro de One Direction volverá al país con su nueva gira mundial “Faith in the Future”. El talentoso cantante británico se presentará en Santiago el 24 de mayo en el Estadio Bicentenario La Florida, brindando a sus seguidores chilenos la oportunidad de disfrutar de su último y exitoso álbum, además de los éxitos que siempre anhelan escuchar.

¿A qué hora es la preventa para Louis Tomlinson en Chile?

En cuanto a la venta de entradas, la preventa dará comienzo el miércoles 1 de noviembre a las 12:01 horas, exclusivamente para los clientes de Entel o Scotia, quienes disfrutarán de un descuento del 20%. Por otro lado, la venta general estará disponible a partir del viernes 3 de noviembre a las 12:01 horas, a través del sistema Ticketmaster.cl.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Los precios de las entradas oscilan desde los $44.390, con el cargo incluido, para la categoría de Galería, hasta el boleto más costoso, que asciende a $154.400 pesos, con el cargo incluido, correspondiente a la ubicación en Pacífico Centro.

Revisa el listado de precios a continuación

“Faith in the Future: Gira Mundial”

“Faith in the Future” es el segundo álbum de estudio del destacado cantante y compositor inglés. En septiembre de 2022, Tomlinson participó en el podcast de YouTube presentado por el DJ estadounidense Zach Sang, conocido como el “Zach Sang Show”, donde compartió detalles significativos sobre su nuevo álbum y el significado detrás de su título.

Durante la entrevista, Tomlinson reveló que la inspiración para el título, “Faith in the Future” (Fe en el Futuro), surgió durante el período de confinamiento. Mencionó que esta frase llegó a él de una manera especial y que deseaba que su álbum transmitiera más esperanza en comparación con su trabajo anterior.

En sus propias palabras, afirmó: “Quería que este álbum infundiera más esperanza que mi disco anterior, y creo que lo logra a través de esa declaración”.

Tomlinson también compartió que aproximadamente nueve meses antes de la entrevista, publicó la frase en sus redes sociales sin proporcionar ningún contexto, y sintió que esta frase tenía una especie de magia que lo llevó a construir todo el álbum en torno a ella.

El álbum incluye una selección de canciones, tales como “The Greatest”, “Written All Over Your Face”, “Silver Tongues”, “She Is Beauty We Are World Classy”, “That’s the Way Love Goes”, “Face the Music”, “Out of My System”, “Bigger Than Me”, “Angels Fly”, entre otras.