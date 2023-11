Gran Hermano está en su recta final y no han faltado conflictos en la casa. Asimismo, a solo días de que se termine el programa, las sorpresas siguen en la “casa más famosa del mundo”. Por ese lado, los participantes que irán a la recta final, tendrán una importante visita en el encierro.

¿Quién visitará la casa de Gran Hermano?

Nada más ni menos que, Julio César Rodríguez, el conductor del programa visitará a la casa de Gran Hermano. Aquella información fue proporcionada directamente por el canal a RedCarpet, por tanto, esta noche, el periodista pasará la noche junto a los jugadores en competencia y así, vivir inéditos momentos que serán trasmitidos por Chilevisión.

¿Quién fue la participante eliminada de Gran Hermano?

La joven oriunda de Magallanes, Skarleth Labra, es la nueva participante eliminada de Gran Hermano.Con solo un 18% por ciento de los votos del público, la ex participante abandonó la casa estudio en Argentina por segunda vez, durante los seis meses de duración del programa de CHV.

Por ese lado, Skar se despidió de sus compañeros entre lágrimas, agradeciendo la experiencia de esta segunda temporada y el agradecimiento a quienes la apoyaron siempre.

Además, Jorge, quien se convirtió en su pareja durante el encierro, le dedicó unas emotivas palabras. “Darte las gracias, creo que te lo he dicho varias veces,si estoy aquí es por ti, es porque tú volviste, es porque tú me aguantaste, es porque tú me sostuviste, a pesar de que seas más chica que yo eres harto más grande”, dijo Jorge.

¿Quiénes son los semifinalistas de Gran Hermano?

La placa de semifinalistas es la siguiente: Cony, Pincoya, Scarlette, Viviana y Jorge. Este martes, habrá una nueva jornada de eliminación, siendo dos participantes que abandonen la casa, quedando así, solo tres finalistas para arribar a Chile donde se elegirá al ganador de la primera edición de Gran Hermano Chile.

Coni y Vivi tienen fuerte discusión

Todo comenzó cuando Scarlette salvó a Vivi de placa y de paso quedó en las semifinales del programa. Tras esta decisión, Constanza quedó bastante molesta por la situación. Aquello, dejo bastante afectada a la profesora de educación fisica, donde incluso se fue a la habitación a llorar.

Esto enfadó más a la bailarina, donde no tuvo tapujos de reclamarle su actitud. “Vivi, deja de hacer show, en serio. Me estás haciendo parecer a mi como una mierda, cuando a ti te salvaron. Así que corta el show, no seas una niña, sé adulta”, lanzó Coni a su amiga, que estaba visiblemente afectada.

“Yo soy una mujer adulta. Te estoy hablando como una adulta, sé adulta y no me hagas este show de hacerme parecer a mí que soy terrible por haberte dicho algo que yo siento”, agregó molesta.

“No te estoy diciendo show”, le responde Vivi.

“Entonces, ¿por qué te pones a llorar?”, cuestionó la bailarina.

Durante ese instante, la participante quiso explicar las razones de sus lágrimas, señalando que “me duele que pongas en duda lo que yo siento por ti o algo así”.

“Tú se un poco empática y sé adulta. Yo estoy dentro de este juego, no tengo idea de nada. A mí llegan y me dicen ciertas cosas, que las estrategias y la hue… Mi cabeza está vuelta loca. Entiende. Aquí dentro, nada para mí es seguro. Esto es un juego, lo he aprendido por las buenas y por las malas. Trata de entender”, aseguró Coni.

Finalmente, tras un diverso palabreo, ambas se abrazaron.