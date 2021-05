"En las tripas sentía que habían injusticias": Imitador de John Fogerty explica su renuncia a Yo Soy

Hugo Martínez, el imitador de John Fogerty, se aburrió del trato desigual que se le daba a los participantes de Yo Soy por parte de la producción y decidió renunciar al programa de Chilevisión.

Martínez, quien era muy apreciado por el público gracias a su personificación del líder de Creedence Clearwater, abandonó el espacio justo antes de la última gala de eliminación, por eso no se le vio en el capítulo del domingo pasado.

En contacto con Me Late, Martínez lo primero que hizo fue "aclarar que malos tratos, maltratarme, eso no es así. Pero sí sentía que había cosas que me parecía injustas y que afectaban mi crecimiento".

"De repente, sugería bailarines, siempre tenía un no. En alguna instancia se dijo que iban a haber 50 minutos de ensayo, lo que no ocurrió. Entonces, avancé, avancé y avancé harto, con la esperanza de hacer una buena prueba de sonido, con el tiempo y la comodidad que requiere tocar guitarra y cantar", añadió.

"No sé si los demás tenían más o menos tiempo, lo que yo sé es que yo necesitaba un poco más tiempo. Y de repente era '¿ya estar listo?' y yo 'no, es que no me siento bien todavía', y era. Tenías que presentarte, se prendían las luces, comenzaba el programa y tú no sabías si tu guitarra iba a sonar", explicó.

Sobre lo que les prometieron en el programa y que no ocurrieron, Hugo habló del tiempo para el ensayo y también del vestuario. "En algún momento yo lo pasé mal, entonces yo tenía 10 lucas para comer o una camisa; tuve que comprarme la camisa, pensando que era una inversión. Esas son cosas que se van acumulando", reveló.

También está el hecho de que otros participantes recibían mayores beneficios en desmedro de otros, como por ejemplo que a quienes venían de regiones, incluso se les concedió alojamiento.

"No encuentro que sea justo que otros compañeros tengan hotel, comida, mientras otros no. No entiendo qué hace esta diferencia. No entiendo de dónde viene", advirtió.

Y añadió: "una de las partes que me parecía injusta al principio. Hay términos que se usan en televisión como 'rostros', como que hay una diferencia de personas, unos más importantes que otros. Entonces, los rostros se los atendía y en el fondo a los personas que estaban haciendo el show, como nosotros, los músicos, las teníamos que ver por nosotros porque 'el favor era salir en la tele', No me parecía justo".

Hugo Martínez, el imitador de John Fogerty, conversando con Me Late.

Sobre el momento clave en que decidió decir adiós al programa, el doble de John Fogerty contó que se dio "el último día de grabación. Yo pedí moverme (por el escenario), una cosa súper básica. '¿Sabes qué? quiero moverme en el escenario por acá, porque esta parte de mi canción lo empiezo con la guitarra...'; 'no, es que no puedes'. Y yo, '¿pero cómo?', un compañero lo había hecho ahí mismo".

Según le explicaron fue "por las luces y las cosas que estaban expuestas. Pero no entiendo yo, porque mi compañero va y se mueve y yo no podía. Eso fue como 'ya, sabes qué viejo...'. Yo sentí eso. Pero también sentí que habían errores en la cadena de comunicación. No había maltrato, por el contrario. Había gente en esta cadena que hacía la pega la raja".

"Pero creo que pasa por un sistema al que estamos acostumbrados, como en todo orden de cosas. No es sólo en la tele. Es como 'si tenís un pituso entrai', no si eres el mejor. Si eres de cierto estrato social, a lo mejor tienes beneficios y todavía está ocurriendo", puntualizó Martínez.

El momento de su salida fue radical, no un anuncio formal. De acuerdo con Hugo, "la tarde que pasó esto dije '¿puedo hacer esto?', me dijeron 'no'. '¿Sabís qué?', con micrófono, 'me retiro, porque siempre encuentro trabas para hacer mi trabajo de mejor manera. Me voy'. El productor se acerca, me dice '¿en serio te vas?', 'sí, me voy' y me fui".

"Después me acerqué a despedirme de las personas que alcancé. Del maestro Carlos Figueroa fue de las primeras personas que me acerqué a despedirme porque para mí fue un honor tocar con él, como músico, fue una de las cosas más llevadoras".

"Había compañeros que me decían 'no, no te vayai ¿Cómo estas haciendo esto?'. Noooo... Es que yo ya me siento incómodo, no doy pa más y hay cosas que no me parecen y ya en las tripas sentía que habían injusticias que habían pasado a llevar a compañeros. Entonces, me fui no más", puntualizó.