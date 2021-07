Yo Soy All Stars | José Feliciano decide renunciar a la competencia de imitadores

La nueva temporada de Yo Soy: All Stars no deja de sorprender y en el capítulo de este jueves nuevamente impactó a los televidentes con una inesperada partida.

Esta temporada del espacio reúne a los artistas más destacados de las temporadas anteriores, es por uno de los participantes que más brillaron en la temporada anterior dejo a todos en shock al anunciar la noticia de que abandonaba la competencia.

El doble de José Feliciano, Sebastián Landa, comunicó que renunciaba al espacio de imitación. El artista compitió en el grupo de “Clásicos de los 80’” junto al doble de Steve Perry, Phil Collins, José Luis “Puma” Rodríguez y Pimpinella.

Mientras el jurado decidía quien sería el nuevo eliminado, el doble del artista puertorriqueño pidió la palabra y comunicó su decisión.

“Quiero tomarme el tiempo para decirles unas palabras muy especiales para mí. Primer agradecer a todo Chile, a todo el programa, a toda la producción y a los chicos que están detrás del escenario, porque siempre me han hecho sentir como en familia”, señaló Landa.

“Hoy día voy a dejar el programa porque gracias a este programa se ha abierto una puerta muy, muy grande y muy increíble para mi carrera y por eso estoy archi-súper-mega agradecido con Yo Soy Chile”.

“Si no fuera por ustedes yo no estaría yendo a donde estoy yendo ahora. De verdad que me da mucha pena dejarlos, para mí era un sueño Myriam, especialmente a Antonio, a Cristián”, expresó.

"Espero que por ahí hagan un repechaje y pueda volver a intentarlo Yo estaría súper agradecido por eso y gracias a todo Chile", concluyó señalando.