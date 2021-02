"Yo Soy": Imitador de José José cruza fronteras chilenas y cosecha elogios en México

El imitador de José José y participante del popular programa "Yo Soy", Joaquín Serrano, acaba de alcanzar un nuevo hito en su carrera, después de ser convocado por TV Azteca para formar parte de un reportaje que se hizo en homenaje al El Príncipe de la Canción.

El periodista Antonio Castañeda fue el responsable de crear el reporte para Azteca Noticias, donde repasó la vida y trayectoria del fallecido intérprete, material en el que de paso alabó al joven chileno de 15 años, asegurando que "la voz del cantante se reencarnó" en el doble.

"Yo crecí escuchando las canciones, pero sin saber quien era José José, solamente escuchaba éxitos como '40 y 20' y decía 'oh, que bonitas canciones', pero no sabía quien era", confiesa Serrano en pantalla.

Fue recién a los 13 años que "busqué al cantante, porque lo escuché de mi padre y ahí me enamoré de su música y me volví un fan completamente".

El periodista por su lado resalta "la similitud de la voz de Joaquín con la de José José ha llamado la atención de millones de personas en las redes sociales, quienes al oírlo cantar, quedan sorprendidos con su talento".

Por lo mismo, Serrano asegura que "el color de voz mío se parece bastante, incluso en el sencillo que saqué, hay algunas partes que son muy similares".

"Entonces, ahí vi que mi color se parecía, le hablé a mi mamá y me dijo que si se parece, entonces tratamos de cambiar solo algunos juegos de la voz. Me llena de orgullo, ya que es un artista que yo admiro mucho. Para mi es el mejor artista de Latinoamérica, es un privilegio que me comparen con el gran maestro José José", puntualizó.

Fue el mismo Joaquín Serrano quien compartió el reportaje a través de su cuenta en Instagram y lo puedes revisar a continuación: