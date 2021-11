Hace algunas horas, una reconocida cantante pop confirmó a través de su cuenta de Instagram que será parte de la próxima película de Universal, la adaptación cinematográfica del musical de Broadway 'Wicked'.

Esta cinta, está basada en un musical de Broadway que gira en torno a las brujas de El Mago de Oz (1939). De hecho, de acuerdo a la información oficial, esta famosa estrella interpretará a Glinda.

La producción live-action será dirigida por Jon M. Chun, quien triunfó con la comedia romántica Crazy Rich Asians (2019), está actualmente en desarrollo y se estima que las grabaciones comenzarán en el verano de 2022 en el Reino Unido.

¿Qué cantante será parte de de Wicked?

La famosa estrella que será parte del musical es la autora de grandes éxitos como "7 Rings", "Thank U, Next" y "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored". Hablamos de Ariana Grande, la primera y única artista en tener cinco sencillos debutar en el número 1 en la historia de las listas.

Pero eso no es todo, porque la producción también contará con la participación de la actriz Cynthia Erivo, quién dara vida a Elphaba.