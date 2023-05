Whiplash en Chile: Cuándo es el concierto y conoce si quedan entradas para el tour Power and Warfare

Una de las bandas de thrash metal más importantes de la escena norteamericana, regresa a nuestro país para brindar un increíble concierto. Hablamos de la banda Whiplash, quienes realizarán un show a causa de la gira "Power and Warfare", con la que llegarán también a ciudades como Buenos Aires en Argentina, Sao Paulo en Brasil, Bogotá en Colombia y Quito en Ecuador. Revisa detalles del concierto y entradas a continuación.

¿Cuándo es el concierto de Whiplash en Chile?

La banda se presentará el próximo 18 de mayo desde las 18:00 horas en el Teatro Cariola, ubicado en la comuna de Santiago Centro.

¿Quedan entradas para Whiplash en Chile?

Sí, quedan entradas disponibles para Whiplash en Chile y es la siguiente:

Entrada General: $25.000

Puedes comprarlas por la plataforma Passline.

"Power and Warfare": la nueva gira de Whiplash en Chile

El nombre de esta gira viene tanto por el primer disco de Whiplash, Power and Pain (1986), y la participación como invitada especial de Perpetual Warfare, legendaria banda colombiana de thrash metal. Aprovecharán este retorno a Sudamérica, el primero desde el 2018, para celebrar la primera década de vida de su trabajo más famoso hasta el momento: The Age of War.

Además, el trío liderado por Tony Portaro sigue generando expectativas por el lanzamiento de Old School American Way, trabajo que está casi listo para ser presentado y que será el primero en ver la luz en casi 15 años, luego de la presentación de Unborn Again del 2009.

Whiplash compartió escena desde sus inicios con bandas insignes del género, como Death Angel y Metallica, siendo una de las más importantes entre las surgidas en la Costa Este de Estados Unidos.

Sin duda que, será un gran espectáculo del que no te puedes perder.