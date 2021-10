En un giro inédito para la plana ejecutiva de una gran empresa hollywoodense, el presidente de Warner Media, Jason Kilar, admitió que la decisión de estrenar sus grandes películas 2021 de manera simultánea en cines y el servicio de streaming HBO Max fue apresurada y torpe.

En declaraciones de la Code Conference recogidas por The Hollywood Reporter, Kilar sostuvo que "seré el primero en admitir, y la responsabilidad cae sobre mis hombros, que en retrospectiva debimos tomar buena parte de un mes para tener 170 conversaciones, que es el número de participantes en nuestra lista de películas del 2021".

A eso sumó que "tratamos de hacer eso en un periodo de tiempo muy ajustado, menos de una semana, porque claro que habría fugas y todos estarían opinando sobre si debíamos o no hacer todo esto".

La decisión afectó la llegada a los cines de películas como Wonder Woman 1984, Tenet, The Suicide Squad, Godzilla vs. Kong y próximamente a Dune. Al mismo tiempo, hizo que múltiples directores que trabajaron para Warner Bros. en estas películas se quejaran de la medida, incluyendo Denis Villeneuve, James Gunn y Christopher Nolan. Este último, particularmente, quedó tan molesto que decidió llevarse su próximo trabajo cinematográfico a otro estudio.

Sin embargo, Kilar igualmente tiene un saldo positivo para la medida, al resaltar que "dijimos desde el principio que todas las películas serían tratadas como blockbusters, desde un punto de vista económico, que íbamos a ser justos y generosos, que haríamos lo correcto".

"La buena noticia es que lo hicimos, y trabajamos hasta el final para conseguirlo. Y ahora estamos en una situación muy buena", puntualizó.

Si bien aún no está confirmado, rumores apuntan a que Kilar deje su puesto puesto en el futuro cercano, luego de que la compañía se unió a Discovery, una fusión que terminará recién en 2022 y que ciertamente explica su apertura a hablar abiertamente de esta compleja temática.

En tanto, Warner Media decidió otorgar una ventana de 45 días para estrenar las películas exclusivamente en cines para sus próximos estrenos, antes de que lleguen a HBO Max. Así descartaron para 2022 los debuts simultáneos en salas y en digital.