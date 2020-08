¿Quién lo hizo mejor? Netflix evidencia las semejanzas entre "Vis a Vis" y "Orange is the New Black"

Las series carcelarias siempre gozan de una saludable y siempre creciente popularidad. Netflix lo sabe y por lo mismo en su catálogo tiene más de una y provenientes de las más diversa latitudes del mundo.

Lo curioso es que la plataforma ponga a competir los títulos, sobre todo si son tan populares como la serie española "Vis a Vis" y la estadounidense "Orange is the New Black".

Este lunes, el servicio presentó uno de sus típicos contenidos promocionales en el que se lanza a resaltar las semejanzas entre ambas series encabezadas por un elenco femenino. ¿Quién lo hizo mejor? Revisa a continuación:

"Orange is the New Black" tiene sus ocho temporadas disponibles en Netflix. En tanto que "Vis a Vis" recientemente estrenó nuevos episodios, con una tanda especial bautizada como "El Oasis".