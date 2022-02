Vikings: Valhalla está próximo a llegar a la pantalla con su primera temporada la cual promete sorprender a los fans. La ficción creada por Michael Hirst es una serie derivada del drama histórico emitido por el History Channel el cual duró 6 temporadas.

Está precuela tendrá a un nuevo grupo de guerreros nórdicos que se enfrentarán en grandes batallas a sus enemigos, entre esos duros y tensos momentos frente a la realeza inglesa, quienes se verán enfrentados por diferencias en su manera de ver el mundo.

La sinopsis oficial señala que la ficción, está “Ambientada hace más de mil años a principios del siglo XI, Vikings: Valhalla narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), su fogosa y testaruda hermana Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter)”.

“A medida que las tensiones entre los vikingos y la realeza inglesa alcanzan un sangriento punto de ruptura y los propios vikingos se enfrentan por sus creencias cristianas y paganas en conflicto, estos tres vikingos comienzan un viaje épico que los llevará a través de océanos y campos de batalla, desde Kattegat hasta Inglaterra. y más allá, mientras luchan por la supervivencia y la gloria”.

Otros actores que integrarán la serie son: Bradley Freegard, Jóhannes Haukur, Caroline Henderson, Laura Berlin, David Oakes, Louis Davison, Bosco Hogan, Asbjørn Krogh Nissen, Pollyanna McIntosh y Soren Pilmark.



¿A qué hora se estrena Vikings: Valhalla en Netflix?

La nueva ficción llegará a la pantalla el próximo viernes 25 de febrero a través del servicio streaming y continuará la historia de un nuevo grupo de valientes soldados nórdicos que están siempre listos para la batalla.

Horario en Latinoamérica:

México: 2.00 AM

El Salvador: 2.00 AM

Costa Rica: 2.00 AM

Nicaragua: 2.00 AM

Guatemala: 2.00 AM

Perú: 3.00 AM

Ecuador: 3.00 AM

Panamá: 3.00 AM

Colombia: 3.00 AM

Venezuela: 4.00 AM

Bolivia: 4.00 AM

Republica Dominicana: 4.00 AM

Puerto Rico: 4.00 AM

Argentina: 5.00 AM

Chile: 5.00 AM

Uruguay: 5.00 AM

Paraguay: 5.00 AM

Brasil: 5.00 AM