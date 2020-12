Vanessa Bryant acusa a su madre de querer sacarle dinero a su familia tras la muerte de Kobe

Según documentos judiciales presentados el martes en California, Sofia Laine, de 68 años, está demandando a su hija Vanessa, de 38 años, por apoyo financiero, alegando que trabajó sin paga como "asistente personal y niñera" de la familia. Laine agrega en la demanda que antes de su muerte el 26 de enero a los 41 años, Kobe había "prometido cuidar de su suegra por el resto de su vida".

En una declaración a People, Vanessa, quien también perdió a su hija Gianna de 13 años en el mismo accidente de helicóptero que mató a su esposo y a otras siete personas, afirma que su madre "continúa tratando de encontrar formas de obtener una ganancia financiera de nuestra familia."

"La he apoyado durante casi 20 años, y nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni fue niñera", dice Vanessa, quien también es madre tres niñas más Natalia, 17, Bianka, 4, y Capri Kobe, 18 meses. "Siempre he sido una madre que se queda en casa y mi esposo y yo fuimos los cuidadores de tiempo completo de nuestras hijas".

Luego agregó que "durante casi dos décadas, hicimos arreglos para que mi madre viviera en nuestras propiedades cercanas, sin costo para ella porque había afirmado que no tenía dinero para comprar su propia casa después de su divorcio ", le dice a PEOPLE en su comunicado.

"Ella era una abuela que fue apoyada por mí y su yerno a pedido mío", afirma Vanessa. "Ahora quiere cobrarme US$96 por hora por supuestamente trabajar 12 horas al día durante 18 años para cuidar a sus nietos. En realidad, solo ocasionalmente cuidaba a mis hijas mayores cuando eran pequeñas. Desde hace 10 años, nuestras hijas sos estudiantes y atletas a tiempo completo y no tuve otro hijo hasta 2016. Sus afirmaciones son obviamente falsas, pero aun así intenté, repetidamente, arreglar las cosas con mi madre ".

Vanessa señala que su madre solo quiere sacar fama y dinero de la situación

Continuó agregando que "al contrario de lo que está diciendo, no me he apartado del lado de mis hijos desde el accidente, excepto para visitar el cementerio y hacer arreglos".

Vanessa dice que incluso después de que su madre realizó una entrevista con Univision en septiembre señalando que Vanessa la obligó a salir de la casa familiar y le hizo devolver un automóvil que usaba, una entrevista que la viuda calificó de "más que dolorosa", Vanessa dice que todavía le entrega apoyo económico a Laine.