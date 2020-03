Tragedia: asesinan a Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan en Dragon Ball Z y muchas otras emblemáticas

Una tragedia se conoció durante la presente jornada en el mundo del doblaje: Luis Alfonso Mendoza, destacado actor de esta disciplina, fue asesinado a tiros junto a su esposa y su cuñado en México.

Así lo detalló Televisa, recalcando que el hecho está en investigación y que sólo se sabe que Mendoza fue abatido en lo que, presuntamente, se trataría de un robo con homicidio.

Rápidamente, compañeros del destacado actor reaccionaron en sus redes sociales, como Mario Castañeda, la voz de Gokú. "Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago y hoy ya no estás Luis Alfonso... ¡Que alguien me lo explique!", se lamentó en Twitter.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste... — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

Luis Alfonso Mendoza dio vida a Gohan adulto en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y películas. Además, puso su carácter a personajes como Sheldon Cooper, Conde Pátula, Bugs Bunny, Joey de Friends, Dexter, Carlton Banks, Daniel San y muchos más.