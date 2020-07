Tito Fernández queda en prisión preventiva tras ser imputado por delitos de violación y abuso sexual

Tito Fernández, el músico también conocido como "El temucano", fue finalmente formalizado por los delitos de violación y abuso sexual, expuestos hace más de dos años en un reportaje del periódico The Clinic.

La audiencia tuvo lugar en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, momento en el que se fijó la medida cautelar de prisión preventiva contra el artista, tras ser imputado por tres delitos de abuso sexual reiterado y tres delitos de violación propia ocurridos entre 2010 y 2016.

Desde el mismo tribunal se decretó un plazo de investigación que se extenderá por 90 días.

AHORA: 7° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Humberto Baeza Fernández, imputado por tres delitos de abuso sexual reiterado y tres delitos de violación propia, hechos ocurridos entre 2010 y 2016. Plazo de investigación: 90 días. pic.twitter.com/hiK65MZ2Gl — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) July 29, 2020

En su momento, Fernández reconoció el contacto sexual, aunque aseguró que éste había sido consensuado. Sin embargo, negó la existancia de amenazas para mantener estas relaciones.

Fue la periodista Alejandra Matus quien lideró un reportaje sobre Tallis, una supuesta secta sexual liderada por Fernández, donde tres mujeres aseguraron haber sido violadas y abusadas sexualmente por el músico.

El reportaje de Alejandra Mtus que expuso la secta de Tito Fernández.

"Él quería que yo, por ser bailarina, me sacara la ropa de algún modo sexy y a mí no me salía. No podía actuar. Y me violó. No tuvo ni un cuidado, ni un gesto cariñoso. Para él, nosotras éramos esclavas sexuales, nada más", detalló una de las víctimas.

"El Temucano" ahora arriesga una pena de hasta los 15 años en prisión.

Tito Fernández enfrentando a la prensa en diciembre de 2018, tras conocerse sus supuestos delitos.