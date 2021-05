Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead presentan su nuevo proyecto musical The Smile

Thom Yorke y Jonny Greenwood, dos de los más emblemáticos músicos de la reconocida banda Radiohead, presentaron este sábado su nuevo proyecto musical bautizado simplemente como The Smile.

La dupla dio a conocer la propuesta con un show virtual en el marco del evento de streaming Live at Worthy Farm organizado por Glastonbury. Se trató de un espectáculo de poco más de 30 minutos que incluyó ocho canciones inéditas hasta ahora.

Yorke y Greenwood mostraron todas sus habilidades durante el espectáculo, ya que fueron rotando por diversos instrumentos. Mientras que se vieron acompañados por el baterista Tom Skinner, de Sons of Kemet.

El futuro de The Smile es incierto, ya que no se ha discutido públicamente si pronto vendrá la publicación de un disco o un EP con el trabajo desplegado hasta ahora por la banda.

Lo que sí está claro es lo que dijo Thom Yorke durante la presentación, al confirmar que que están trabajando junto al productor Nigel Godrich, conocido por sus colaboraciones con Radiohead.

En redes sociales el trío compartió parte de su presentación:

