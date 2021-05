Adiós a la familia Pearson: This is Us llega a su fin después de seis temporadas

La exitosa serie protagonizada por Mandy Moore y Viggo Ventimiglia esta cerca de bajar la cortina para siempre. Esto según reportes que indican que el emotivo drama familiar de NBC This Is Us terminará con su sexta temporada, según informó The Hollywood Reporter.

A pesar de que la noticia no ha sido confirmada por NBC y 20th Television, el reporte señala que NBC está planeando un anuncio oficial de la última temporada el viernes, cuando la cadena dé a conocer su calendario de otoño para la temporada 2021-22 antes de los Upfronts.

En 2019, This Is Us se renovó para las temporadas 4, 5 y 6 inmediatamente, aunque en ese momento, no se había tomado ninguna decisión sobre si la temporada 6 sería la última del programa. Mientras tanto, el creador de la serie, Dan Fogelman, ha sido sincero sobre la vida útil potencial del programa señalando que no quiere extenderla innecesariamente".

"Creo que estamos más o menos en el medio de hacia donde se dirigirá la serie de televisión", dijo Fogelman a THR en ese momento sobre la temporada 3. “Nunca nos propusimos hacer una serie de televisión que duraría 18 temporadas, así que tenemos un plan muy directo ... Creo que donde encuentras a los personajes ahora mismo, estás en el medio de su historia. Si estuvieras en el cine, estarías en el momento en el que llevas una hora de película preguntándote qué va a pasar ".

No se ha establecido un recuento de episodios para la temporada final, pero se espera que conste de aproximadamente 18 capítulos. La temporada 5, que se encuentra actualmente en transmisión tiene 16 episodios en total.