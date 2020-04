The Strokes estrena programa de conversación entre todos sus miembros durante cuarentena

El avance del coronavirus en el mundo obligó a miles de músicos a poner en freno en sus giras. The Strokes está a punto de estrenar su último disco "The New Abnormal", pero se quedaron con las ganas de salir a promocionarlo hasta nuevo aviso.

Aún así, los integrantes del grupo norteamericano se las ingenian para estar cerca de sus fanáticos. Y lo están haciendo de una forma muy particular ya que en las últimas horas estrenaron un programa de conversación entre ellos mismos.

Bajo el nombre "Five Guys talking about things they know nothing about" ("Cinco tipos que hablan de cosas de las que nada saben"), lo liderados por Julian Casablancas mantienen el contacto desde sus cuarentenas para hablar de lo que sea que se les ocurra.

El nuevo programa de The Strokes ha servido también para hablar de la actualidad musical, como la muerte de Bill Withers.

En sus primeras horas en YouTube, el show acumula más de 100 mil visitas, coronando como un éxito la idea de la banda. Un formato totalmente nuevo, pero que les sirve para promocionar su música, darse a conocer de manera más íntima y, por qué no, pensar en nuevas ideas en la industria de la música.