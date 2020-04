The Rolling Stones lanza su primer tema original en siete años

The Rolling Stones se lució el fin de semana pasado al participar en el evento online One World: Together at Home, donde interpretaron "You can't always get what you want". Pero ahora la banda da un doble golpe a sus fanáticos ya que acaba de lanzar su primer tema original en siete años.

"Living in a Ghost Town" se llama la canción y, según explicó el mismo Mick Jagger, "estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir".

"Hemos trabajado en ella en el aislamiento. Y aquí está, se llama Living in Ghost Town (Vivir en una ciudad fantasma). Espero que os guste", complementó el líder de la legendaria agrupación.

Así, el tema resalta como el primer lanzamiento inédito desde que en 2012 revelaran dos piezas nuevas, "Doom and Gloom" y "One More Shot" para el recopilatorio "Grrr!".