The Munsters de Rob Zombie estrena nuevo tráiler: ¿Cuándo se estrena la película?

The Munsters, la nueva película de Rob Zombie, acaba de estrenar su interesante primer teaser el cual entrega un primer vistazo a la nueva versión de la conocida franquicia.

Herman, Lily y el abuelo Munster están de regreso a la gran pantalla con una nueva aventura la cual será protagonizada por Jeff Daniel Phillips, Daniel Roebuck y Sheri Moon Zombie, además de Jorge García, Richard Brake, Catherine Schell, Sylvester McCoy y Cassandra Petersen, quienes completan el elenco.

Sobre este proyecto el director señaló que data de hace más de dos décadas, desde el momento cuando estaba realizando su primera película "La Casa de los Mil Cuerpos" de Universal.

“El presidente del estudio en ese momento me preguntó: 'Oh, ¿alguna idea de lo que te gustaría hacer para tu próxima película?' Simplemente, sin dudarlo, dije: '¡Los Munsters!'", expresó.

El director finalmente tuvo la oportunidad de revivir la franquicia durante la pandemia. "Quería elegir a personas que hubieran trabajado mucho juntas", dice Zombie.

"No podía arriesgarme a subir al set en Budapest y decir, mis protagonistas no se llevan bien, no tienen química. Por eso elegí el elenco que elegí", expresó.





¿Cuándo se estrena The Munster?

La película llegará a la gran pantalla el próximo 22 de septiembre. Revisa el tráiler a continuación.