The Matrix 4 | ¿Cuándo sale la nueva película? Conoce la fecha de estreno en cines

The Matrix caló hondo en la historia del cine de ciencia ficción, dejando momentos imborrables en todo cinéfilo de bien. La película protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, rápidamente se transformó en una saga debido a su rotundo éxito.

Varios años han pasado desde The Matrix Revolutions, la última entrega de la trilogía. En esa línea, volvieron las producciones de las hermanas Wachowski, aunque esta vez será Lana Wachowski quien llevará la batuta de The Matrix: Resurrections (o The Matrix 4, como ha sido bautizada en internet).

Hoy, de hecho, los internautas recibieron el regalo del nuevo tráiler de la última cinta de The Matrix. Neo vuelve a la pantalla grande y el adelanto promete mucho, pues el protagonista nuevamente entró en el universo de la matriz, para resolver varios problemas entre realidades. Puedes revisar todos los detalles del tráiler haciendo click aquí.



¿Cuándo se estrena The Matrix: Resurrections?



La película es protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, y su estreno está fijado para el 22 de diciembre, en todos los cines del país y del mundo. Por el momento, si quieres hacer una previa como corresponde, puedes ver la trilogía completa en Netflix y HBO Max (más detalles en este link).