"The Falcon and The Winter Soldier": Trailer a mitad de temporada adelanta épico desenlace para la serie

Apenas quedan dos episodios y Disney+ no quiere que los fanáticos se desconecten de la acción que ha propuesto la serie "The Falcon and The Winter Soldier". Es por eso que lanzó un trailer a mitad de temporada que proyecta un desenlace definitivamente épico para la conclusión del primer ciclo.

El adelanto llega después de que en el capítulo estrenado el viernes pasado, el nuevo Capitán América, John Walker, fue un paso más allá del manto con que carga y cometió una acción que pone a prueba los valores que representa, con un final definitivamente sorpresivo para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora, tras esas acciones, tanto Sam como Bucky al parecer se han dado cuenta de que tendrá que hacer más que detener a los Flag Smashers y derechamente enfrentar a Walker, para recuperar el escudo de Steve Rogers, además de recuperar el honor de lo que representa.

Con los episodios que restan, "The Falcon and The Winter Soldier" llegará a su conclusión el próximo 23 de abril.