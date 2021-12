The Book of Boba Fett | Nuevo video promocional ¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

No queda nada para el estreno de The Book of Boba Fett, la serie spin-off de The Mandalorian que relatará la vida de Boba Fett, el cazarrecompensas más temido de la galaxia.

Recientemente, la producción dio a conocer un nuevo video promocional donde se pueden ver escenas que no se habían revelado hasta el momento.

En concreto, en el video de un minuto se aprecia como Mando interpretado por Temuera Morrison logra salir vivo del pozo de Sarlacc y se prepara para asumir el poder que dejó Jabba.

Eso no es todo, porque además muestra algunos conflictos y enfrentamientos y las personas a las que va a gobernar con respeto y no con miedo como el antiguo líder.

¿Qué día se estrena?

Los fanáticos del mundo de Star Wars no tendrá que esperar mucho tiempo porque la fecha de estreno de la nueva producción, que tendrá un total de siete capítulos, está contemplada para el próximo 29 de diciembre a través de Disney Plus.

Sin más preámbulos, revisa el nuevo tráiler a continuación: