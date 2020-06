¡Ya son cuatro años sin el ídolo! TNT emitirá concierto tributo dedicado a Prince

Cuando ya se cuentan 4 años desde el fallecimiento de Prince, TNT emitirá "Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince", el concierto tributo organizado por la Academia de Grabación estadounidense que reunió a diversos artistas para rendir homenaje al reconocido músico.

Este fue un espectáculo que se realizó el 28 de enero pasado y que se emitió en abril pasado en Estados Unidos, por lo que recién tendrá su estreno para Latinoamérica a través del canal de cable.

El concierto fue presentado por la actriz y comediante Maya Rudolph, quien además es integrante de la banda Princess que realiza covers del desaparecido cantante. Entre los artistas presentes en el homenaje estuvieron algunos como Foo Fighters, Juanes, John Legend, Usher, Beck, St. Vincent, Earth Wind & Fire, Mavis Staples, H.E.R, Common y Gary Clark Jr, entre otros.

Además, varios amigos y colaboradores musicales de Prince se sumaron a la instancia incluyendo su banda ganadora del Grammy The Revolution, Sheila E -quien junto a Jimmy Jam y Terry Lewis fueron codirectores del especial-, además de la banda de funk creada por Prince, Morris Day and The Time.

También estuvo presente Chris Martin, de Coldplay, junto a Susanna Hoffs, de The Bangles, para interpretar una versión de la canción "Maniac Monday" que escribió Prince para la banda femenina.

El show se podrá ver la noche de este viernes 12 de junio, a eso de las 00:30 horas, a través de la señal de TNT.