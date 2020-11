Stefan Kramer desclasifica episodio en que Amaro Gómez-Pablos lo trató de "parásito"

El comediante Stefan Kramer recordó una dura anécdota en la que el periodista y ahora animador de "Bienvenidos" Amaro Gómez-Pablos prácticamente lo trató de "parásito", después de un espectáculo fallido.

La experiencia surgió en medio de un nuevo episodio de "Socios" en Instagram, mientras el imitador conversaba con Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta.

En la instancia, se puso sobre la mesa si recordaban algún momento en que se arrepintieran de cómo se habían preparado para un espectáculo, algún episodio "en el que dijeron: '¿Cómo cresta me paré en este escenario de esta forma?'".

Entonces, Kramer trajo a colación un Día de la Mujer en el que se presentó en la Estación Mapocho, momento en el que "se me ocurrió hacer mi obra 'Kramer on the moon'. Nada que ver, si había que tirar chistes".

"Llevaba 20 minutos y todas las mujeres pifiando", recordó el comediante, al mismo tiempo que admitió que fue "una sensación horrible".

Stefan Kramer se encontró recientemente con Amaro Gómez-Pablos, durante la cobertura que hizo Canal 13 del Plebiscito.

Tras la pésima experiencia, posteriormente se encontró con Amaro Gómez-Pablos en los camarines, fue en esa situación donde el periodista se descargó frente a él.

Para hacer más creíble el relato, sacó a relucir su mejor imitación del ahora animador en medio de la tranmisión en Instagram para evidenca que la figura de Canal 13 le espetó: "qué extraña tu profesión".

Y el remate a su comentario fue aún más lapidario. De acuerdo con las memorias de Kramer, Gómez-Pables le resaltó que "tu trabajo es como ser una especie de parásito".

Ante eso Kramer obtuvo categóricas reacciones de parte de sus compañeros de "Socios". Ruminot soltó un efusivo: "Oh, el huevón maricón". En tanto que un incrédulo Pancho Saavedra lanzó un "me estás hueviando".