Disney Plus revela tráiler de la segunda temporada de Star Wars: The Bad Batch ¿Cuándo se estrena?

Disney Plus reveló este domingo 29 de mayo, el primer tráiler de la segunda temporada de Star Wars: The Bad Batch. Eso no es todo porque además se anunció su fecha de estreno en la plataforma.

La nueva producción girará en torno a los clones experimentales y de élite de Bad Batch que se introdujo por primera vez en Star Wars: The Clone Wars y continuará justo después de los eventos de la Guerra de los Clones.

Cada uno de los miembros de Bad Batch posee una habilidad excepcional que los convierte en una tripulación formidable y no solo eso también en soldados muy efectivos. Por eso, asumen misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote.

Dee Bradley Baker, Archie Panjabi, Michelle Ang, Rhea Perlman, Bobby Moynihan, Freddie Prinze Jr., Taran Killiam, Seth Green, entre otros forman parte del elenco de voces de la segunda temporda.

¿En qué fecha se estrena Star Wars: The Bad Batch en Disney+?

La segunda temporada de Star Wars: The Bad Batch tiene contemplado su estreno durante el otoño de Estados Unidos, es decir, a finales de este año, aunque todavía no tiene fecha establecida.

¡Mira el tráiler!

Star Wars: The Bad Batch 1 se encuentra disponible en Disney+.